TFF’den Montella açıklaması geldi. Roma teklif yaptı mı?

Roma’nın Juric ile yollarını ayırması sonrası ilk teknik direktör adayının A Milli Takım Teknik Direktörü Montella olduğu iddia edilmişti. İtalyan basını, Montella için TFF’ye teklif götüreceğini yazmıştı. Çıkan haberlerde İtalyan teknik adamın 6 aylık maaşı karşılığında serbest kalabileceği vurgulanmıştı.

TFF’den Montella konusunda açıklama geldi. TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı Montella için İtalya’dan teklif gelip gelmediği konusunda konuştu.

Kazancı, "Böylesine bir kulüp, kendi efsanesine teklif yapması doğaldır. Bize gelen resmi bir teklif yok. Resmi bir durum olursa değerlendirilir ama şöyle, biz hocamızdan memnunuz hocamız da bizden memnun. Hocanın o tarafa bir eğilimi olacağını sanmıyorum. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Hep konuştuğumuz konu 2026 Dünya Kupası'na nasıl gideriz ve orada ne yaparız. Bize gelen resmi bir durum yok. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedef var 2026. Şu anda kafamızı hiç başka bir şeyle karıştırmayalım." değerlendirmesinde bulundu.



Ceyhun Kazancı ayrıca, "Böyle konularda kontrattan ziyade niyete odaklanmak lazım. Oradan gelen bilgilere çok fazla kulak asmayalım. Hocanın niyetine odaklanalım. Dün birlikte yemek yedik. Gayet de keyifliydi. Tek konuştuğumuz kon 2026 Dünya Kupası. Dolayısıyla Roma bizim sohbetlerimizin bir konusu değil." ifadelerini kullandı.