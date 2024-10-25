TFF’den, Okan Buruk’a geçmiş olsun mesajı

Düzenleme: Kaynak: İHA
TFF’den, Okan Buruk’a geçmiş olsun mesajı

Apandisit rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede operasyon geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geçmiş olsun mesajı geldi.

Apandisit rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede operasyon geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geçmiş olsun mesajı geldi.

SON DAKİKA | Okan Buruk'un apandisti patladı! Apar topar ameliyata alındı!SON DAKİKA | Okan Buruk'un apandisti patladı! Apar topar ameliyata alındı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ani gelişen apandisit rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Başarılı bir operasyon geçiren Okan Burak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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