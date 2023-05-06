TFF Olimpiyat Stadyumu ile ilgili aldığı kararı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası hakkında bir açıklamada bulundu.

TFF Olimpiyat Stadyumu ile ilgili aldığı kararı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20-25 Nisan tarihleri arasında çim zeminde mini yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği stadyumda, 10 Mayıs tarihinden itibaren tribünlerde ve stat dahilinde birçok inşaat çalışması ve tadilat yapılacağı belirtildi.

Federasyon açıklamasında, "Tadilat yapılan yerlerin müsabaka oynamaya engel oluşturması ve saha zemininin final müsabakasına eksiksiz olarak hazır duruma getirilebilmesi için 11 Mayıs tarihinden itibaren stadyumda müsabaka oynanmamasına karar verilmiştir." denildi. (AA)

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