TFF'den önemli ev sahipliği "Ülkemizde mini bir Dünya Kupası oynanacak"

Federasyonun açıklamasına göre organizasyon, 31 Mart-9 Nisan tarihleri arasında Riva'daki Hasan Doğan Millİ Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.

A Grubu'nda Türkiye, Tayland, Kolombiya ve Zambiya karşılaşacak.

B Grubu'nda ise Finlandiya, Lübnan, Jamaika ve Tanzanya yer alacak.

"ÜLKEMİZDE MİNİ DÜNYA KUPASI OYNANACAK"

Düzenlenecek turnuvayla ilgili görüşlerini aktaran TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, tüm dünyada kadın futbolunun baş döndürücü bir hızda yükseldiğini belirterek, "Ülkemizde de kadın futbolu son dönemde hızla yükselmektedir. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, nefesleri kesen bir yarışa sahne olmaktadır.

TFF Kadınlar 1. Ligi'nden şampiyon olarak yükselen Yüksekova SK ve Giresun Sanayispor, bugün erkek takımlarını aratmayacak düzeyde katılımla ve coşkuyla şampiyonluk kupalarını törenle aldı. Federasyon olarak çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde mini bir Dünya Kupası oynanacak." ifadelerini kullandı.