Mehmet Büyükekşi'den play-off yanıtı. Radyoya bağlanıp canlı yayında açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi hakkında ilk kez konuştu.

TFF Başkanı Büyükeşi, Radyospor'da katıldığı bir programda Süper Lig için play-off sisteminin mümkün olmayacağını paylaştı. Mehmet Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

“Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off yok.”

"Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusuna ise TFF Başkanı, henüz netleşen bir şey olmadığını söyledi.