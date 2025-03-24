TFF'den Süper Lig erteleme açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF'den Süper Lig erteleme açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in erteleneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır.

İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

İddiaları gündeme getiren gazeteci Umut Eken "Süper Lig, bir hafta ileri kaydırılabilir. Çarşambaya kadar netleşmesi muhtemel.. İçişleri Bakanlığı ile TFF arasında istişare edilecek." ifadelerini kullandı.

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