TFF'den Süper Lig erteleme açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in erteleneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır.
İDDİALAR GÜNDEME GELDİ
İddiaları gündeme getiren gazeteci Umut Eken "Süper Lig, bir hafta ileri kaydırılabilir. Çarşambaya kadar netleşmesi muhtemel.. İçişleri Bakanlığı ile TFF arasında istişare edilecek." ifadelerini kullandı.