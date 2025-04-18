TFF’den Türkiye Kupası finali için açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
TFF’den Türkiye Kupası finali için açıklama

TFF’den Türkiye Kupası finali için açıklama geldi. Daha önce finalin Eskişehir’de oynanacağını açıklayan TFF yönetimi, bu kararın yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Daha önce Türkiye Kupası finalinin Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu konuyu yeniden değerlendirme kararı aldıklarını duyurdu.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır.

Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır."

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