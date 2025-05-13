TFF'den yabancı sınırı kararı: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ret

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TFF'den yabancı sınırı kararı: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ret

Kulüplerin kadroda bulundurabileceği yabancı oyuncu sayısı ve şartlarına yönelik yeni statüyle ilgili itirazlar reddedildi.

​​​​​​Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısı ve şartlarını belirleyen statüye dair yaptıkları itirazları reddetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, iki kulübün itirazlarının incelendiği ancak usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından oy birliğiyle itirazın reddine karar verildiği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, kulüplerin 2025-2026 ve 2026-27 sezonunda kadrolarında bulunduracakları yabancı oyunculara ilişkin şartlarını açıklamıştı.

Buna göre kulüpler;

1- Kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilir

2- 2025-26 sezonunda bu oyuncuların en az ikisinin 2003 ya da sonrasında doğmuş olması, 2026-27 sezonunda ise en az dördünün 2004 ya da sonrasında doğmuş olması zorunludur.

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