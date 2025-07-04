TFF'den Zaniolo ve Ziyech düzenlemesi: Bütün işler değişecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nda değişiklik yapıldı.

Kulüplerin 2025-26 sezonunda ulusal transferde 6 futbolcuyu kiralık olarak kadrolarına katmaları ve yine 6 futbolcuyu kiralık göndermelerine izin verilmişti. Yapılan değişiklikle 2025-26 sezonu için bu sayı 8’er futbolcuya yükseltildi. 2026-27 sezonunda ise bu sayının 7’şer futbolcu olarak uygulanacağı duyuruldu. FIFA talimatı doğrultusunda uluslararası transferde gelen/giden kiralık oyuncu sayısı 6 olarak kaldı.

Talimatın kulüpler ile oyuncular arasındaki sözleşmeleri kapsayan 19. maddesinde de önemli değişiklikler yapıldı. Talimatta, “Sözleşmenin tarafları, Türk vergi mevzuatı kapsamında tarafların kendisine yüklenen vergileri karşı tarafa yükleyen hükümler kararlaştıramaz. Aksi düzenlemeler geçersiz olup ayrıca disiplin ihlali olarak değerlendirilir” hükmüne yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile yollarını ayıran Hakim Ziyech ile Nicolo Zaniolo’nun vergi borçları ortaya çıkmıştı. Hakim Ziyech, geçen sezon ara transfer döneminde takımla bağlarını koparmış, Nicolo Zaniolo da kiralık gönderilmesinden dolayı adresinden uzaklaşmıştı.

28 Haziran’da yayımlanan ilana göre Hakim Ziyech’in 2024 yılına ait 21 milyon 196 bin 6585 lira ana borç ile 2 milyon 480 bin 12 lira gecikme zammı olmak üzere toplam 23 milyon 676 bin 697 lira borcu bulunuyor.

Kiralık dönemi biten ve 4 Temmuz’da yeniden İstanbul’da olması beklenen Nicolo Zaniolo’nun da yine aynı döneme ait 12 milyon 632 bin 660 lira ana vergi ve 1 milyon 478 bin 21 gecikme zammı olmak üzere toplam 14 milyon 110 bin 682 lira vergi borcu var.

Galatasaraylı yetkililer, vergilerin Sportif AŞ tarafından ödeneceğini söylemişti.