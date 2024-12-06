TFF'den zehir zemberek sözlerle istifa etti. Futbolda deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF'den zehir zemberek sözlerle istifa etti. Futbolda deprem

TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden istifa etti. Köse, "Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararını, son dönemdeki gelişmeler ve TFF'nin yönetim anlayışına yönelik sert eleştirilerle gerekçelendiren Köse, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilkel bir bakış açısıyla idare edildiğini ve liyakat ile sadakat kavramlarının birbirine karıştırıldığını belirtti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TRT Spor'da yaptığı açıklamalar, Türkiye futbolunun gündemini sarsmıştı. Galatasaray Kulübü, Başkan Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet ederken, Hacıosmanoğlu’nun verdiği tepki daha da tartışmalı hale geldi.

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Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı'na yönelik “Ben TFF başkanıyım, siz de Galatasaray başkanlığından ayrılacaksınız. Bunun bedeli çok ağır olur” şeklindeki sözleriyle gündemi meşgul etti. Bu sözlerin ardından, TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse'nin istifa açıklaması, futboldaki "deprem" etkisi yarattı.

Ahmet Köse, istifa gerekçesinde, son dönemde TFF'nin tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden giderek uzaklaştığını ifade etti. Köse, federasyonun denge kurmak adına adaletten taviz verdiğini ve spor camiasının tüm kesimlerinde olumsuz bir tutum sergilendiğini vurguladı.

"DERİN RAHATSIZLIK DUYDUM"

Ayrıca, federasyonun uygulamalarının söylemleriyle çeliştiğini, bu durumun da kendisini derinden rahatsız ettiğini belirtti. Bu sebeplerle, federasyondaki görevinden ayrıldığını ve bu kararı almak zorunda kaldığını dile getirdi.

Köse'nin açıklamasında, TFF'nin yönetim anlayışının köklü bir değişim gerektirdiği mesajı da net bir şekilde yer aldı. “Sadakat ve liyakat arasındaki farkın göz ardı edilmesi, federasyonun geleceği adına ciddi bir tehdit oluşturuyor” diyen Köse, sporun ve futbolun ilerlemesi için daha adil ve şeffaf bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyulduğunu savundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun, şu anki yönetim tarzıyla doğru bir yolda olmadığına inandığını belirten Köse, bu yüzden sorumluluk alarak istifa ettiğini açıkladı.

TFF Başkanının bu sert söylemleri ve Köse’nin istifası, Türk futbolundaki yönetim krizinin derinleşmesine neden oldu. Ahmet Köse'nin istifası, sadece TFF içindeki huzursuzluğu değil, Türk futbolunun genel yönetim anlayışını da sorgulatan bir adım olarak tarihe geçti.

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