Mehmet Büyükekşi'den skandal kararlar. TFF'den Zihni Sinir proceleri

GÜREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hemen hemen her gün konuşuyor.

Sürekli proje açıklıyor.

Geleceğe yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Sanırsın haziran ayında TFF Genel Kurulu yok. Ömür boyu başkan kalacağını sanıyor.

Tamam. Böyle sanması iyi güzel de. Açıkladığı projeleri kim hazırlamış, neye göre hazırlanmış orası belli değil. Akıllara zarar gibi duruyor.

Unutulmaz Gırgır dergisinde usta karikatürist İrfan Sayar'ın yarattığı Zihni Sinir karakteri gibi, Zihni Sinir proceleri yani!

Hepsi bir kenara.

Ben son açıklamasına takıldım.

Alanyaspor'u ziyaretinde dedi ki;

- Süper Lig'den başlayarak kulüplerimizin özellikle sürdürebilirlik anlamında adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Taşıma su ile değirmenin dönmeyeceğini herkesin anlaması gerekiyor.

- Hedef yurt dışından futbolcu transfer etmek yerine, yurt dışından altyapılara hoca getirmeyi düşünüyoruz. Bunu yaparken de eğitim için ücret tahsil etmeden TFF olarak üzerimize alacağız.

- Gönüllü olarak bir B takımı olarak kurulmasını da destekleyeceğiz. Onları da 3 ligde başlatacağız. Avrupa'da benzer özelliklerini araştırdık. Bu anlamda yurt dışı gezilerine başlayacağız. Belçika ve Hollanda'dan randevularımızı aldık.

Şimdi ben de soruyorum:

1 - Kulüpler alt yapıyı bilmiyor mu? Sen mi öğreteceksin nasıl olacağını? Türkiye'de Metin Ali Feyyazlı Beşiktaş kadrosu alt yapı mucizesi değil miydi? Galatasaray UEFA Kupası'nı kimlerle kazandı, alt yapıdan değiller miydi? Fenerbahçe'de Trabzonspor'da alt yapıdan az mı futbolcu yetişti? İnceleyeceksen onları incele.

2 - Yurt dışından alt yapılara hoca getirtecekmiş. Yahu bizim hocalarımız yok mu? Her yıl onlarca futbolu bırakmış genç hoca adayları lisans alıyor. Onlar gezerken yurt dışından alt yapıya hoca getirmek de ne oluyor? Neye göre, kime göre getireceksin bu hocaları? Türk hocalarına hakaret değil mi bu? Bana göre rezalet üstelik.

3- Sanki üst yapı yabancı hocayla (Kuntz'la) müthiş! A Milli Takım yabancı hocayla başarıdan başarıya koşuyor da alt yapısı kaldı. Ayıptır.

4 - Belçika ve Hollanda'dan randevu almış! Sonra başka ülkelere gidecekmiş! Yahu orası Türkiye Futbol Federasyonu mu, Türkiye Seyahat Federasyonu mu? Nereye... Ne öğreneceksin, ne göreceksin? Yani gidip alt yapı modeli alacaksın, gelip de örneğin Fenerbahçe'ye bunu uygula mı diyeceksin? Ali Koç kendisi bilmiyor mu alt yapı modellerini incelemeyi?

Bir de... Bir davet aldım TFF'den. İngilizce isim koymuşlar bir de. "The Game Plan"mış. Yani Türk futbolunun kısa, orta, uzun vadeli streteji planını oluşturacaklarmış. Allah Allah! Kimler konuşacakmış bakayım dedim. Bakmaz olaydım! Portekizli, Hırvat, Ukraynalı.

Bunlarla mı oluşturulacak Türk futbolunun geleceği? Çağır Mustafa Denizli'yi anlatsın sana. Davet et Fatih Terim'i tek tek sıralasın yapılması gerekenleri. Samet Aybaba'yı, Yılmaz Vural'ı... Hem masraf da olmazdı! Lüks otomobiller tahsis edip, lüks konaklamalara, onca para harcamaya ne gerek vardı?

Maalesef artık umudum kalmadı. Üzülüyorum. Ülkem adına, Türk futbolu adına. Futboldan anlamayan futbolun içinden olmayan kişiler, iş adamları yaptığı sürece TFF Başkanlığı'nı Türk futbolundan bir şey olmayacak anlaşılan. Yazık. Çok yazık. Geçen zamana yazık.