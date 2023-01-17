Şerafettin Tilki TFF - Gaziantep hattında neler olduğunu yazdı. Kasetin yayınlanmayan bölümü hangi siyasinin elinde?

Gelin, gelin anlatacaklarım, pardon yazacaklarım var. Yazsam bir türlü, yazmasam öbür türlü. Derdim çok türlü türlü.

Her ne kadar ve ne zaman Riva’dan uzaktaki konulara girelim desem, oraya demir atıyorum.

Geçtiğimiz günlerde Futbol Federasyonu bir sunum yaptı. Baş köşede değildim elbet. Yanda, arkada özet ile her yerde dolaştım durdum. Spor bakanımız Mehmet Kasapoğlu, öyle uzun konuşma yaptı ki, dikkatler dağıldı! İşte fırsat bu fırsat deyip, yarasa kesildim. Duyduklarım bir hayli ilginç. Bir o kadar da şaşırtıcı.

Hani spor bakanı konu oldu ya. Cuk diye oturdu. Nasıl mı, anlatalım efendim.

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi için, "Anlaşılan çok uzun süre koltukta kalacak” dedi. Kim mi, eski Beşiktaş ve TFF başkanı Yıldırım Demirören..

Yanındaki, aldı sazı eline. Başladı fısıldamaya.

Ama istediği kadar kısık ses ile konuşsun dursun. Yerin kulağı var dedik hep.

Neyse dönelim, konumuza. “Yok Başkan, şurada birkaç ayı kaldı…”

Demirören, "Nasıl yani" diyecek oldu ki, devamla, “Bize çok güvenilir yerlerden duyumlar geldi. Büyükekşi Gaziantep'ten milletvekili adayı olacak. Ardından da, seçimin kazanılması durumunda Spor Bakanı koltuğuna oturtulacak…”

Haydaaa. Gel şimdi burdan yak!

Konuşma uzayıp gitti. Arkası pek dişe dokunur değil. O yüzden kalsın.

Bunu duyup da, Antep’e sondaj yapmamak olmaz elbette. Derhal kırmızı hattın başına geçtim.. Bakın daha neler neler çıktı ortaya.

Hatırlayan olur. Hafızalara yer etmişti. 19 Aralık 2021 tarihinde medya tarihinde görülmemiş bir skandal çıkmıştı ortaya. Habertürk yazarı ve Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapıyor. Burada yayın tekniği ve kurnazlığı var. Aslında bant çekimi yapılan söyleşi, canlı gibi aktarılacak izleyicilere.

Habertürk’ün bu kentte elemanı ve ekipmanı olmadığı için Sarıkaya; İHA’dan (İhlas Haber Ajansı) destek alıyor. Ses konusunda yaşanan ve giderilemeyen sorun yüzünden kesilen yayına sinirlenen Sarıkaya, İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atıyor. Öyle böyle değil, bildiğiniz Osmanlı şamarı.

Durumun ortaya çıkması İle birlikte, Sarıkaya özür dileyip görevinden ayrılıyor. Muhabir şikayetini sonradan geri alıyor. (Aldırılıyor. Tamamen duygusal(!) yani)

"Şimdi bunun konumuzla ne alakası var. Daldan dala değil, kıtadan, kıtaya atladın." diyorsunuzdur haklı olarak.

Peki açıklayayım; Bahse konu bu röportaj bir siyasi planın ürünü. Röportajın tam içeriği Gaziantep eski milletvekili Şamil Tayyar’da mevcut. Kasette tıpkı Sarıkaya’da olduğu gibi, Şahin’in de aynı muhabire çok ağır hakaretleri mevcutmuş iyi mi.

Tayyar, vekillik sonrası Büyükşehir Belediye Başkanlığı için erken soyunmuş. Bu skandal röportajın kasetini de Şahin’e karşı bir koz olarak elinde tutuyormuş. Yine (muş) diyorum. Antep’ten gelen bilgiler ve iddialar bu yönde.

Bakalım hep birlikte göreceğiz. Büyükekşi ile Tayyar yer mi değiştirecek. Belediye başkanı ve spor Bakanı kim olacak. Daha da ötesi, Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunda kimi göreceğiz.

Allah, Allah! Dallas gibi..

Dallas ne dizi idi ama.. Çocukluğumuzda başlayıp gençlik yıllarına bitivermişti. Ceyar, Babi, Suelin.. Hey yavrum hey..

Şimdiki dizilere bakınca eskiyi özler oldum. Ama yaşananların, Dallas’tan geri kalır yanı yok.

Bir de pazar günleri kovboy film kuşağı vardı TRT’de, siyah, beyaz izlerdik..

Ahhh be Rahmetli Kayahan abi. Ne güzel söylerdin..

Bizimkisi bir aşk hikayesi

Siyah, beyaz film gibi biraz

Hayatımız renklendi, içimiz karardı..

Aydınlıklar içinde kalın.

Güneşiniz hiç batmasın.