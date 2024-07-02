TFF'nin 350 yeni beleşçisi Leipzig'de su sıkılarak karşılandı. Şerafettin Tilki oradaydı

Bu gün milli maçımız var.

Güne; kırmızı, beyaz başlamak istedim.

Olmadı.

Nerede ise kanım dondu.

Suriye’den gelen görüntüler ile irkildim. Tiksindim hatta.

Yıllardır baktığımız sözde sığınmacıların ülkesi Suriye’de, bayrağımız indirilip yakılıyor.

Türk plakalı araçlara saldırılar…

Böyle alçaklık, ahlaksızlık olmaz, olamaz….

Elbette hesabı sorulur.

Bu can sıkıntısı içinde içime bir dert düştü.

Şöyle bir Havalimanına uzanayım dedim.

Önce Berlin’e, oradan tren ile Leipzig’e uzanan rota var önümde.

İstanbul’dan bu kente uçak var.

Yer yok.

Şöyle bakayım dedim, sahiden uçak dolu mu..

THY kontuarına gittim. TK 3243 uçuş nolu uçak full artı full. Yedeğin yedeği mevcut.

Hır, gür… başlamış.

Almanya’ya indim. Alanda arkadaşı bekliyorum.

Valizi çıkmadı.

Alanda büyük hareketlilik var.

Tuhafıma gitti.

Camdan bakıyorum.

TFF pardon, THY uçağı taksi pozisyonunda aprona ilerliyor.

Küçücük alan.

Uçak öyle büyük duruyor ki.

Bir anda her iki taraftan su sıkmaya başlıyorlar uçağa.

Böyle ballı beleş seyahate, böyle görkemli karşılama olur!

Meğer konu farklı.

Thy ilk kez bu kente Boing 787 indiriyor.

250 yolcu kapasiteli devasa uçak.

Bu aynı zamanda alanın tarihine de geçiyor.

Zira eski Doğu Almanya sınırları içinde olan Leipzig, genelde daha ufak kapasiteli uçakların uğrak yeri.

Meğer bu karşılama o yüzden.

Hani bizim beleşçi tayfa için değil.

Ohhh be.

En azından Almanlar bizlere ayak uydurmamış oldular.

Yaşasın..

Orda öğrendim.

Tarifeli uçak TFF tarafından komple kapatılmış.

Yetmemiş. Bir de THY den özel uçak kiralanmış.

Toplam 350 civarı çok özel misafirler(!)

Kimler için; siyahi erk, eş, dost, akraba, çalışanlar, bir kısım kulüp Başkan ve yöneticileri.

Kim bu kulüpler.

4 büyükler ve Kasımpaşa hariç hepsi!

Veeee elbette bizim beleşçi tayfa gazeteciler.

Hani şu lafa gelinci, atıp tutanlar. Ahlak ve etik dersi verip kaleminden kan akıtanlar.

Söz konusu kendileri olunca sus puslar.

Hepsini isim isim açıklamıştım.

Bu liste genelde böyle.

Süper kupa için Arabistan’a gidenler bunlar.

Farklı milli maçlara da.

Yetmedi Euro 2024 finallerine de.

THY değil TFF hava yolları mübarek!

Ulaşım, konaklama, yeme, içme her şey dahil.

Araştırdım. Bu bizim TSYD, beleş tayfa için ne yapmış diye.

Hepsi üyesi ya.

Sonuç müthiş:

Hiç..

Ya Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi..

Hepsinin basın kartları mevcut ya.

Orası da aynı.

Ballı, kaymaklı seyahatlere kimseden ses seda yok.

Seda dedik de.

Vallahi Seda Sayan duysa bunları tepki koyar.

Hal böyle olunca, artık spor medyası eleştirmeme üzerinde tez hazırlığında gibiler.

Zira eleştiri yapanlar evde kalıyor.

Yapmayanlar her yerde.

Bizzat izledim.

Zeki Uzundurukan, canlı yayında, “Federasyon Almanya’da mükemmel işler yapıyor. Büyük başarılara imza atıyor…” diye başladı. Sonunu getiremedi.

Altında kaldı.

Hani bir laf var. Yalakalığın sonu ayakçılıktır diye.

Futbol dışı olmalı.

TFF’den öğrendiğimiz şu: Yalakalığın sonu, beleş seyahat demek.

Yaşı benim gibi 40’ı aşkın genç delikanlılar hatırlar. Yonca Evcimik’in şarkısını..

Beleşçe tayfaya gelsin nakaratı..

Aboneyim abone

Biletleri cebimde

Ballı lokma tatlısı

Aman haydi hayırlısı