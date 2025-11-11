Futbol kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından soruşturma başlatılan bahis iddiaları kapsamında, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Ersin, kendi adı ve TC kimlik numarası başka biri tarafından kullanılarak kendi adına bahis sitesi üyeliği yaptığı ve oynandığı nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

TFF'nin bahis oynadığını açıkladığı Ersin Destanoğlu harekete geçti! - Resim : 2

TFF'nin soruşturmasında, hakemler gibi 1024 futbolcunun da bahis hesabı bulunduğu ve çeşitli platformlarda bahis oynadığı tespit edilmişti.

