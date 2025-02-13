TFF'nin Galatasaray - Adana Demirspor maçı kararı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray’a konuk oldukları maçta sahadan çekilen Adana Demirspor’a hükmen (3-0) mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi.

Ayrıca Murat Sancak’a da başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verildi.

HÜKMEN MAĞLUBİYET VE ÜÇ PUAN SİLME CEZASI

ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 09.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kurulumuza ADANA DEMİRSPOR A.Ş. idarecisi olarak sevk edilen MURAT SANCAK’a ilişkin olarak, kulüp tarafından anılan kişinin “ne kulüp nezdinde ne de A.Ş. nezdinde hiçbir yetkisi, bağı, hukuki hakkı olmadığı” belirtilmiş olmasına rağmen adı geçen kişinin müsabaka akreditasyon listesinde kulüp tarafından müsabakaya misafir takım mensubu olarak akredite edildiği ve olayın oluş şekli, müsabaka sonrasında ikrar mahiyetindeki açıklamalar dikkate alınarak ADANA DEMİRSPOR A.Ş. görevlisi MURAT SANCAK’ın, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. görevlisi CİHAN ELİÇİÇEK’in, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 292.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.