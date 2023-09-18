TFF'nin Kuntz'a ödeyeceği para belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile yollarını ayırdı.

TFF, Ermenistan beraberliği ve Japonya mağlubiyetleri sonrası eleştirilerin hedefinde olan teknik adamı görevinden aldı.

Alman hocaya ödenecek fesih bedeli de belli oldu.

1.2 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sabah Gazetesi'nde geçen habere göre; TFF 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Stefan Kuntz'a, bu tarihe kadar olan alacaklarını ödeyecek.

Bu rakamın ile 1.2 milyon euro olduğu kaydedildi.

STEFAN KUNTZ'UN KARNESİ

Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'yla toplam 20 maça çıkarken, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.