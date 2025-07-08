TFF'nin kural değişikliği onlara yaradı... İsim isim o liste

Kaynak: Haber Merkezi
TFF'nin kural değişikliği onlara yaradı... İsim isim o liste

TFF'nin yabancı kuralında yaptığı değişiklikten faydalanabilecek Süper Lig takımları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu 12+2 olan yabancı kuralında yaptığı değişlikle en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması zorunluluğunu en az 2002 doğumlu olarak değiştirdi.

Yapılan değişikliğin ligdeki hangi takımları etkilediği merak konusu oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda değişiklikten faydalanan futbolcu bulunmuyor.

Değişiklikten faydalanabilecek oyuncular şöyle:

- Trabzonspor: Wagner Pina (yeni transfer), Batagov
- Başakşehir: Ebosele, Nzaba
- Göztepe: Miroshi, Juan, Romulo
- Antalyaspor: Kaluzinski
- Eyüpspor: Svit Seslar

TFF yabancı kuralını yine değiştirdiTFF yabancı kuralını yine değiştirdi

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