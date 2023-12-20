TFF'nin özerk olmadığını Sedat Kaya 3 maddede anlattı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Biliç ülkemizden ayrılırken şöyle demişti.

"Türkiye’de temel problem şu; bilgili insanların yetkisi yok, yetkililerin de bilgisi yok."

Kimse kulak asmadı ama Hırvat hocanın tesbiti ne kadar doğruydu.

Baksanıza futbolumuzun haline.

Bir hafta bir kulüp başkanı sahaya girip hakemi yumrukluyor, diğer hafta bir başka kulüp başkanı takımı sahadan çekiyor.

Rezalet diz boyu.

Çünkü futbolumuz aynı Biliç'in dediği gibi bilgisiz insanların elinde.

Futbol Federasyonu kendi aktörleri tarafından oluşmuyor.

Sorarsanız "özerk" diyecekler.

Yersen.

Hepimiz biliyoruz ki, "özerk" değil.

Kongrelerde "seçim" değil, "seçin" yapılıyor.

Muktedir bir ismi işaret ediyor, delegeler eli mahkum o ismi seçiyor.

Bilgisiz insanlara yetki verilince de halimiz bu.

Bu federasyonda "Bundesliga"yı bile bilmeyenler var.

Düşünün gerisini.

Federasyon özerk olsaydı, Süper Kupa Arabistan'da oynanır mıydı?

Federasyon özerk olsaydı yabancı kuralı gibi birçok konuda iktidarın ağzının içine bakar mıydı?

Federasyon özerk olsaydı Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'in yumruklanmasından sonra futbolun kendi aktörleri dururken, önce siyasilere teşekkür eder miydi?

O yüzden kimse kendini ve bizi kandırmasın.

Bu federasyon özerk değil, aksine bağımlı.

Bilgisiz insanlardan oluşturulmuş bir yönetim futbolumuzu yönetmeye çalışıyor.

Yönetemiyor.

Yönetemez.

Dün hakem yumruklama, bugün sahadan çekme, bakalım yarın neler göreceğiz.

Futbolun marka değerini yükselteceğiz dediler, var olan değeri bile düşürdüler.

Yerlerde sürünüyoruz.

Sayın Büyükekşi bağırıyordu: Yeter artık yeterrrrr!

Oysa milyonlar yıllardır federasyona bağırıyor.

"Yeter artık yeterrrr! İstifa edin.".