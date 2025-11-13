Bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendiriliyor. PFDK'ya sevk edilen isimlerden Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun yaptığı itiraz kabul görürken bu iki futbolcu üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı. Diğer futbolcuların cezası ise PFDK'nın incelemesini bitirmesinden sonra açıklanacak.

KADEMELİ CEZA

Futbolculara cezalar, Futbol Disiplin Kurulu'nun 57. maddesine göre verilecek. PFDK'nın hakemlere verdiği ceza futbolcular için pusula gibi. 1-50 maç bahis oynayan hakemler 3 ay, 50'den 100 maça kadar bahis yapanlar 10 ay ve 100 üstü olanlar ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Futbolcular için aynı tarifenin uygulanması bekleniyor.

EREN ELMALI NE CEZA ALACAK?

Listede en çok tartışılan isimlerin başında Galatasaray forması giyen Eren Elmalı geliyor. 4 yıl 10 ay önce bahiz yapan oyuncu, zamanı aşımını 2 ay ile kaçırdı. Futbolcu, gençlikte bir hata yaptığını ancak Kasımpaşa, Trabzonspor ve Galatasaray'da oynarken bahis oynamadığını açıkladı. Başkan Dursun Özbek, Eren Elmalı'ya destek verirken sarı kırmızılılar futbolcunun daha hafif bir ceza alması için kulis çalışmasını sürdürüyor. PFDK'nın Eren Elmalı'ya ceza veriken samimi itiraflarının cezada takdiri indirim yapma sebebi sayabileceği belirtiliyor. Bu durumda 90 günlük ceza yarı yarıya düşebiliyor. Bu durumda Eren Elmalı'nın en az alacağı minumum ceza 45 gün hak mahrumiyeti olacak.

PFDK'NIN KARARI BEKLENİYOR

Eren Elmalı dışında bahis soruşturması sebebiyle tedbirli olarak yargılanan futbolcular PFDK kararını bekliyor. Bu isimler şöyle...

Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Galatasaray: Metehan Baltacı

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor: Kerem Kayaarası

Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor: Celil Yüksel

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak.