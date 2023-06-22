TFF'nin yeni yönetim kurulu belli oldu. Çarpıcı Hamit Altıntop detayı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Olağan Genel Kurulu başladı. Ankara'da yapılan sonucu belli olan genel kurul toplantısı, 202 delegenin imzasıyla açıldı.

"Körler sağırlar birbirlerini ağırlar" misali yapılan toplantıda sezon boyunca karşılıklı sert eleştirilerde bulunan başkanların yakınlığı dikkat çekti.

MURAT SANCAK DİVAN BAŞKANI

Divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi. Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

DÖRT BÜYÜKLERİN BAŞKANLARI DA KATILDI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de kongrede yer aldı. Genel kurulda Büyükekşi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşülecek.

LİSTE DİVANA SUNULDU

Kongrede daha sonra başkanlık seçimine geçilecek ve TFF'nin yeni yönetimi belli olacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek. Genel kurulda, Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi divana sunuldu.

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor: İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, toplantıda genel kurul üyelerine seslendi. Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:



-4 yıllık maliyeti 8 milyon avro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini inşallah yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için çalışıyoruz. Herhalde birkaç hafta içinde neticelendirip önümüzdeki sezona yetiştireceğiz.

-Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimizde profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijital hale getirdik. Herkes kendi kulüplerinden dijital olarak yapabilecek.

-Önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ile fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz.