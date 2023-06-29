TFF'ye Cüneyt Çakır şoku. MHK'nin başına geçmesi bekleniyordu

4 aylık Lale Orta döneminin yeni MHK başkanının kim olacağı herkesin odağında olurken akıllardaki ilk isim Cüneyt Çakır'dı. Fakat eski hakem Çakır'a beklenmedik bir yerden davet geldi.

TFF'ye Cüneyt Çakır şoku. MHK'nin başına geçmesi bekleniyordu

Son dönemde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Genel Kurul'u sonrası adı sık sık Merkez Hakem Komitesi'nde (MHK) başkanlık görevi için geçen eski hakem Cüneyt Çakır'a flaş bir teklif geldi.

RUSYA GÖZÜ CÜNEYT ÇAKIR'DA
Fanatik'te yer alan habere göre; Geçtiğimiz sezon görev yapan Lale Orta'nın ardından yeni MHK başkanı henüz belli olmazken, 46 yaşındaki eski hakem, Rusya'dan davet aldı. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli hakemlerden olan Cüneyt Çakır görevi kabul etmesi durumunda, eski ünlü Sırp Hakem Milorad Mazic ile birlikte Rusya Uzman Hakem Komisyonu'na katılacak. Çakır ve Mazic, tartışmalı pozisyonlar hakkında yorumlarda bulunacak.

GEÇEN SENE HAKEMLİĞİ BIRAKMIŞTI
Rusya Futbol Federasyonu'nun, son dönemde artan hakem tartışmalarının önüne bu yöntemle geçmek istediği kaydedildi. Cüneyt Çakır, son olarak geçtiğimiz sene hakemliği bıraktığını açıklamıştı.

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