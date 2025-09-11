TFF'ye FIFA'dan ziyaret!

Düzenleme: Kaynak: AA
TFF'ye FIFA'dan ziyaret!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Üye Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov,

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Üye Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede, futboldaki uluslararası gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Mammadov'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti ve karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.

Son Haberler
Boks Federasyonu Başkanı: Sorumlular, Busenaz Sürmeneli'yi iyi hazırlayamamış
Boks Federasyonu Başkanı: Sorumlular, Busenaz Sürmeneli'yi iyi hazırlayamamış
Yapay zekaya kimlik sürprizi. Festman artık Caniklili
Yapay zekaya kimlik sürprizi. Festman artık Caniklili
UEFA'dan final kararları! 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin yeri belli oldu
UEFA'dan final kararları! 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin yeri belli oldu
Borsa günü düşüşle tamamladı (11Eylül 2025)
Borsa günü düşüşle tamamladı
Hamsi fiyatlarında düşüş sinyali!
Hamsi fiyatlarında düşüş sinyali!