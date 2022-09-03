﻿TFF'den saldırı sonrası farkındalık harekatı

Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırının yankıları sürüyor.
Federasyon yönetimi menfur saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için harekete geçti.
Tüm Profesyonel liglerde bu hafta maçların 1 dakika geç başlaması kararlaştırıldı.
Uygulama Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçıyla, Spor Toto Birinci Lig'de ise Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı.
Bu sürede maçı anlatan spikerler de hazırlanan anons metnini seslendiriyor.
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