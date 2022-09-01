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TFF'ye silahlı saldırı. Mermilerden biri Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına Milliyet'in haberine göre silahlı saldırıda bulunuldu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 18:26
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 19:32
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TFF'ye silahlı saldırı

TFF'ye silahlı saldırı. Mermilerden biri Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçti
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Bugün TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 7 kurşun isabet ettiği bildirildi. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altınop saldırının ardından Milliyet’e konuştu. Hamit Altıntop silahlı saldırıyla ilgili, “Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar benim yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış, failler umarım en kısa zamanda bulunur” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF'ye düzenlenen saldırı sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul  Valisi Ali Yerlikaya, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini

KULÜPLERDEN KINAMA MESAJLARI

Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrası futbol kulüplerinden kınama mesajları geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz" denildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.Galatasaray Kulübü, TFF'ye yönelik silahlı saldırının ardından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar konuyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını yayımladı.

 

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki tesislerine yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Göztepe Kulübü konuyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor, TFF Yönetim Kurulu ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonumuzun Riva'da yer alan binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, ülkemiz futbolunu hedef alan bu saldırıda görevi başında olan değerli yetkililerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Bandırmaspor konuyla ilgili bir kınama mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonumuzun Riva'da yer alan binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, ülkemiz futbolunu hedef alan bu saldırıda görevi başında olan yetkililerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü de TFF'ye yapılan saldırıya tepki gösterdi. Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Giresunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan binasına yapılan menfur saldırıyı kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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Züğürt Ağa
1.09.2022 19:24
Bunlara kim dur diyecek nasıl bir cesaret , burası dağ başımı insanların yaşadığı yermi  
 
Mehmet Tok
1.09.2022 18:56
Memleketin geldiği duruma bakın. Hiçbirimizin can güvenliği yok. Herkesin elinde bir silah, kafasına estiği yeri tarıyor. Bu ülkeye korkudan Teksaslılar bile gelemez.  
 
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