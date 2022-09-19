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TFF'ye saldırı soruşturmasında flaş gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik yapılan silahlı saldırıda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 1 şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 17:47
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TFF'ye yapılan saldırı soruşturmasında 1 şüpheli savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

TFF'ye saldırı soruşturmasında flaş gelişme
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Federasyonun Riva'daki binasına düzenlenen saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 1'i hakkında ev hapsi uygulandı, diğerleri serbest bırakıldı.

TRT Spor'un haberine göre;  Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ev hapsi kararına itiraz etti. Bunun üzerine zanlı evinde yeniden gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Federasyon yöneticilerinin şikayetini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, binaya hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği gerekçesiyle zanlının tutuklanmasına hükmetti.

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