TFF'ye saldırı soruşturmasında flaş gelişme

Federasyonun Riva'daki binasına düzenlenen saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 1'i hakkında ev hapsi uygulandı, diğerleri serbest bırakıldı.

TRT Spor'un haberine göre; Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ev hapsi kararına itiraz etti. Bunun üzerine zanlı evinde yeniden gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Federasyon yöneticilerinin şikayetini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, binaya hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği gerekçesiyle zanlının tutuklanmasına hükmetti.