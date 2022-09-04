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TFF'ye yapılan saldırıda karar çıktı. Şoke eden gelişme

TFF’nin Riva’daki binasına yapılan silahlı saldırıda karar çıktı. Şüphelilerden Cüneyt U.’nun konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine, Oğuzhan G.’nin de serbest bırakılmasına karar verildi. Karar şaşkınlık yarattı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 08:58
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TFF'ye yapılan saldırıda şüphelilere ceza verilmedi

TFF'ye yapılan saldırıda karar çıktı. Şoke eden gelişme
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti.

Binaya ateş edilmesiyle ilgili soruşturmada olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler Cüneyt U. ile Oğuzhan G., Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı. Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.’yi de yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.

SAVCILIK KARARINDAN SONRA
Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından Cüneyt U. ve Oğuzhan G. ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç ise serbest bırakıldı. Mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden Cüneyt U.’nun konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine,

Oğuzhan G.’nin de serbest bırakılmasına karar verildi.

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Nuri
4.09.2022 09:20
Lay lay lom adalet!  
 
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