TFF’yi krize sürükleyecek hamle: Görevden alınan hakemler mahkemeye gitti

Milliyet gazetesinden Mustafa Anıklı’nın haberine göre, mahkemeden çıkacak bir karar ile Tahkim Kurulu’nun sezon başından bu yana verdiği kararlar “Hükümsüz” olarak değerlendirilebilir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu'nun usule ve hukuka aykırı oluşturulduğu gerekçesiyle mahkemeye verildi. İddia edildiği gibi Tahkim'in usulsüzlüğü mahkemece onaylanırsa, verilen tüm kararlar "hükümsüz" olarak değerlendirilecek, kısaca büyük bir sıkıntı yaşanacak.

Anayasaya göre, Tahkim kararlarına karşı herhangi bir itiraz hakkı bulunulmuyor. Ancak, hakem ve gözlemciler, bu kez farklı bir yol izledi ve Tahkim Kurulu'nun hukuksuz olarak oluşturulduğunu ileri sürerek, bu konuda Bölge İdare Mahkemesi’nin kapısını çaldı.

Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzenge, Serkan Tokat, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık, Serkan Ok, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş, Emre Altun, Orkun Aktaş, Mesut Çarık, Taner Gizenci ve Süleyman Abay'ın avukatlığını üstlenen Halil İbrahim Atabay'ın dava dilekçesinde, Tahkim Kurulu'nun usüle ve hukuka aykırı olarak oluştuğu, bu nedenle müvekkilleri aleyhinde alınan tüm kararların hukuksuz olduğu ileri sürüldü.

VERİLEN KARARLAR “HÜKÜMSÜZ” OLABİLİR

Tahkim Kurulu'nun ilk oluşumunda yer alan Başkan Ali Günay ile üyelerden Cevat Okutan ile Ali Savok'un, yedek üyelerden de Deniz Gül ile Feyat Kıyak'ın kuruldan ayrılması sonrasında, yedek üyeler yerine, dışarıdan Burhan Karaloğlu ile Ahmet Tüfekçi'nin görevlendirildiği, bunun hukuka aykırı olduğu savunuldu. Bu nedenle de mahkemeye başvuruldu.

Avukat Atabay, hakem ve gözlemcilerin talebinin kabul görmesi durumunda, mevcut Tahkim Kurulu'nun bugüne kadar aldığı tüm kararlar "hükümsüz" olarak değerlendirileceği, cezaların geçersiz olacağını, yapılan tahsilatların da geri ödenmesi durumunun ortaya çıkacağını belirtti.



Bu arada Abdülkadir Bitigen ile Tugay Kaan Numanoğlu da aynı gerekçelerle bağımsız olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.