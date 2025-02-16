TGB, "Yeni Açılıma Geçit Yok Yürüyüşü" düzenledi

Beşiktaş Akaretler Mustafa Kemal Müzesi önünde buluşan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri "Yeni Açılıma Geçit Yok Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamayı okuyan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, "Bugün burada bir yemin etmek için, bir söz vermek için toplandık. Ülkemizin içine sürüklenmeye çalışıldığı karanlık açılım planlarına izin vermeyecek gücü göstermek için toplandık. Ne yaparsanız yapın, ister arka kapılarda gizli saklı görüşmeler yapın, ister PKK partisinin elemanlarını oradan oraya posta güvercini gibi uçurun, bu ABD-İsrail senaryosunu Türkiye’de oynayamayacaksınız! Türk Milleti engelini aşamayacaksınız!" dedi.

Açıklamasında ilk açılım sürecini anımsatan Çetin şöyle konuştu:

"Hatırlayalım: İlk açılım ihanetinde Akil İnsanlar heyetleri kurdular, Habur kapısında PKK’lılar davulla zurnayla karşılandı, üniversiteler terör örgütünün yuvası haline getirildi, Türkiye’nin bölünmesine karşı duracak kuvvetlere FETÖ tertipleri yapıldı. Başarabildiler mi? Diz çöktürebildiler mi Türk Milleti’ne? Akil insanlarını nereye gitseler, nerede toplansalar yakaladık, üniversitelerimizi PKK ile dişe diş mücadele ederek temizledik, kurdukları kumpasları başlarına geçirdik, Silivri duvarlarını yıktık.

"TÜRK ORDUSUNUN MÜCADELESİ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİTME NOKTASINA GETİRDİ"

Ve o günden bugüne Mehmetçiğin silahı, Türk Ordusunun mücadelesi bölücü terör örgütünü bitme noktasına getirdi. Suriye’nin kuzeyinde oluşmuş terör devletinin günleri sayılıyken bir yardım eli uzatıldı PKK’ya. Devlet Bahçeli’nin DEM’in elini sıkmayla başlayan ve "Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun" çılgınlığıyla devam eden çıkışlarıyla süreç tam tersine çevrilmeye çalışıldı: Kapatılması gereken PKK partisi sürecin merkezine oturtuldu, İmralı’da yaşayan ölü durumundaki Öcalan barışın sözde merkezi oldu, Suriye’nin kuzeyindeki terör devletine hayat pınarları açıldı, hükümet bu terör kantonlarının üzerine yürümekten caydı. Özetle, PKK’ya hayat öpücüğü verildi. Köşelerinde saklanmış tüm Amerikancı açılımcılar ortalara saçıldılar, bu sefer farklı olacak diyorlar."

"TERÖR DEVLETİNE BOYUN EĞİLİR, ÖZERKLİK VE FEDERASYON TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE GETİRİLİR"

Çetin, DEM Parti'nin kapatılması gerektiğini de şu sözlerle savundu:

"Meclis’in ortasına konulmuş bomba imha edilecek, başka bir yolu da yok. Şimdi Türkiye’nin önünde iki yol vardır: Ya bu kayyumların gereği yapılır, PKK partisi kapatılır, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’yi tehdit eden kukla devlet darmaduman edilir ve vatan bütünlüğümüz sağlanır. Ya da ABD-İsrail güdümlü karanlık yeni açılım süreçlerinde Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü tartışmaya açılır, Anayasamızın Türk Milleti tanımına el uzatılır, Suriye’nin kuzeyindeki terör devletine boyun eğilir, özerklik ve federasyon Türkiye’nin gündemine getirilir.

Ya bugün burada toplanmış "Türkiye’yi Böldürtmeyiz" kararlılığı kazanır ya da haftalardır ısıtılan, milleti aldatmak için hazırlanılan İmralı çağrılarıyla planlanmış, Misak-ı Milli süsüyle hazırlanmış, Türkiye’yi genişletme adı altında parçalama planları kazanır. Ortası yoktur."