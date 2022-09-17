17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin ilk SİHA savaş gemisi TGC Anadolu'dan Yeniçağ'a özel görüntüler. Savaş muhabiri Burak Ersemiz ve Ali Aksoyer

Türkiye'nin ilk SİHA savaş gemisi TGC Anadolu'dan Yeniçağ'a özel görüntüler. Savaş muhabiri Burak Ersemiz ve Ali Aksoyer güverteye çıktı

TGC Anadolu gemisi ilk kez basın mensupları tarafından görüntülenirken, gazeteciler Burak Ersemiz ve Ali Aksoyer Yeniçağ'a özel bir görüntü gönderdi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 18:37
Takip Et

TGC Anadolu gemisi ilk kez basın mensupları tarafından görüntülenirken, gazeteciler Burak Ersemiz ve Ali Aksoyer Yeniçağ'a özel bir görüntü gönderdi

Türkiye'nin ilk SİHA savaş gemisi TGC Anadolu'dan Yeniçağ'a özel görüntüler. Savaş muhabiri Burak Ersemiz ve Ali Aksoyer güverteye çıktı
+
Aa
-

Yerli ve milli savunma sanayiinin en önemli yapıtaşlarından biri olması beklenen TGC Anadolu gemisi ilk kez basın mensupları tarafından görüntülendi.

Tv100 muhabiri Burak Ersemiz ve DHA muhabiri Ali Aksoyer, gemiden ilk dronu TGC Anadolu'dan havalandırırken, geçmiş yıllarda birlikte polis muhabirliği yaptıkları gazeteci Orhan Can'a da esprili bir göndermede bulundu.

GEMİNİN YÜZER BİR TSK ÜSSÜ OLMASI HEDEFLENİYOR

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, ülkemizin bugüne kadar tek parçada ürettiği en büyük savunma sanayii projesi olan TCG Anadolu son derece kritik yeteneklerle donatıldı. Bu durum onu sadece Mavi Vatan’da değil gerektiği zaman Hint ve Atlas okyanuslarında görev yapabilecek bir konuma taşıyor.

Uzunluğu 231 metre, yükseklik 58 metre olan TCG Anadolu’nun ağırlığı 27,4 ton. Tam yük ile 21 knot azami hıza ulaşan dev platform kara, hava ve deniz unsurlarına ev sahipliği yapabilecek.

Çok sayıda tank, zırhlı ve paletli araç taşıyabilecek TCG Anadolu’da 1443 personel görev alabilecek. İçerisinde dev bir hastane de bulunan gemi aynı zamanda yakın hava savunma sistemine de sahip.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
4
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Ahmet Davutoğlu: Erdoğan ve Bahçeli kapalı kapılar ardında ne konuşuyor
5
﻿Ahmet Davutoğlu: Erdoğan ve Bahçeli kapalı kapılar ardında ne konuşuyor
﻿Ahmet Davutoğlu: Erdoğan ve Bahçeli kapalı kapılar ardında ne konuşuyor
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
6
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
7
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği
﻿İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği
﻿İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği
﻿Antalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu laboratuvarına çevirdi
﻿Antalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu laboratuvarına çevirdi
﻿Antalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu laboratuvarına çevirdi
﻿Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor
﻿Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor
﻿Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor
﻿Kasımpaşa deplasmanda Ümraniyespor'u yendi
﻿Kasımpaşa deplasmanda Ümraniyespor'u yendi
﻿Kasımpaşa deplasmanda Ümraniyespor'u yendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.