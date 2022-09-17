Türkiye'nin ilk SİHA savaş gemisi TGC Anadolu'dan Yeniçağ'a özel görüntüler. Savaş muhabiri Burak Ersemiz ve Ali Aksoyer güverteye çıktı

Yerli ve milli savunma sanayiinin en önemli yapıtaşlarından biri olması beklenen TGC Anadolu gemisi ilk kez basın mensupları tarafından görüntülendi.

Tv100 muhabiri Burak Ersemiz ve DHA muhabiri Ali Aksoyer, gemiden ilk dronu TGC Anadolu'dan havalandırırken, geçmiş yıllarda birlikte polis muhabirliği yaptıkları gazeteci Orhan Can'a da esprili bir göndermede bulundu.

GEMİNİN YÜZER BİR TSK ÜSSÜ OLMASI HEDEFLENİYOR

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, ülkemizin bugüne kadar tek parçada ürettiği en büyük savunma sanayii projesi olan TCG Anadolu son derece kritik yeteneklerle donatıldı. Bu durum onu sadece Mavi Vatan’da değil gerektiği zaman Hint ve Atlas okyanuslarında görev yapabilecek bir konuma taşıyor.

Uzunluğu 231 metre, yükseklik 58 metre olan TCG Anadolu’nun ağırlığı 27,4 ton. Tam yük ile 21 knot azami hıza ulaşan dev platform kara, hava ve deniz unsurlarına ev sahipliği yapabilecek.

Çok sayıda tank, zırhlı ve paletli araç taşıyabilecek TCG Anadolu’da 1443 personel görev alabilecek. İçerisinde dev bir hastane de bulunan gemi aynı zamanda yakın hava savunma sistemine de sahip.