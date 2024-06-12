TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur

TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur
Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu son zamanlarda bazı siyasetçiler tarafından gazetecilerin hedef gösterilmesine yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

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TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur 1

TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklama ile gazetecilerin isimlerini ve kurumlarını sayarak hedef gösteren ve tehdit eden siyasetçileri kınadı.

Bugüne kadar 67 gazetecinin hedef gösterildiği için öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, siyasetçilerin sorumlu davranmadıkları takdirde yeni bir gazeteci cinayeti olmasının an meselesi olduğu belirtildi.

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TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur 2

İktidar ve muhalefet temsilcilerinin normalleşme çalışmalarına gazetecileri tehdit edenleri kınayarak, cezalandırılmalarının yolunu açarak başlanması gerektiği belirtilen açıklamada, demokrasiyle yönetilen ülkelerde siyasetçilerin, tüm yurttaşların bilgilenebilmesi için gazetecilerin can ve iş güvenliğine sahip çıktığının altı çizildi.

Açıklamada, Türkiye’de ise kendilerini hukuktan muaf sayan bazı siyasetçilerin, gazetecilerin ve kurumlarının isim isim sayılarak tehdit edildiği ve hedef gösterildiği belirtildi.

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TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur 3

TGC, açıklamasının devamında, “Gazetecilere evlerinin, iş yerlerinin önünde saldırıp, yoğun bakıma girmelerine neden olan kişilerin bazı partilerde görevli olduğu açık bir biçimde ortaya çıkmasına rağmen, hiçbir cezalandırma söz konusu olmamaktadır” ifadelerini kullandı.

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TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur 4

"GAZETECİLERİN SÜREKLİ TEHDİT EDİLDİĞİ ÜLKEDE NORMALLEŞMEDEN SÖZ EDİLEMEZ"

TGC Basın Müzesi’ndeki ‘Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde 67 gazetecinin fotoğrafının olduğu hatırlatılan açıklamada, gazeteci cinayetine ilişkin uyarı yapılırken, gazetecilerin sürekli tehdit edildiği bir ülkede iktidar ortakları ve muhalefet partilerinin normalleşmeden söz edemeyeceği ifade edildi.

TGC, gazetecilere yönelik tehdit, hedef gösterme ve fiziksel saldırı gibi hukuksuzluklara hem iktidar, hem de muhalefet partilerinden karşı bir duruş göremediklerini belirtti.

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TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur 5

"GAZETECİLERİ HEDEF GÖSTERENLERE SAHİP ÇIKANLAR SUÇ ORTAĞIDIR"

Gazetecilere tehdit eden siyasetçileri kınamayan, cezalandırmayarak sahip çıkan, şiddeti normalleştiren tüm partilerin olası bir saldırı ya da gazeteci cinayetinde suç ortağı olacaklarını ve TGC tarafından onların sorumlu tutulacağının belirtildiği açıklamanın devamında, hukukun, bu ülkede yaşayan her yurttaşın can güvenliği için var olduğu, parti yöneticileri ve milletvekillerinin hukuktan muaf olmadığı ve siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesinin suç olduğu hatırlatıldı.

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TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur 6

Gazetecileri tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren siyasetçileri kınadığını belirten TGC, iktidar ve muhalefet temsilcilerinin demokrasi açısından normalleşme istiyorlarsa gazetecilere yönelik hedef gösterme ve saldırılara karşı durarak, kınayarak, cezalandırılma yollarını açarak başlaması gerektiğine dikkat çekildi.

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TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur 7

TGC, açıklamasının devamında, “İçişleri Bakanlığı’na da gazetecilerin tehdit edilmesinin de suç olduğunu hatırlatıyor ve hedef gösterilen meslektaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Hedef gösterilen meslektaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

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