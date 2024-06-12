TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur

"GAZETECİLERİ HEDEF GÖSTERENLERE SAHİP ÇIKANLAR SUÇ ORTAĞIDIR"

Gazetecilere tehdit eden siyasetçileri kınamayan, cezalandırmayarak sahip çıkan, şiddeti normalleştiren tüm partilerin olası bir saldırı ya da gazeteci cinayetinde suç ortağı olacaklarını ve TGC tarafından onların sorumlu tutulacağının belirtildiği açıklamanın devamında, hukukun, bu ülkede yaşayan her yurttaşın can güvenliği için var olduğu, parti yöneticileri ve milletvekillerinin hukuktan muaf olmadığı ve siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesinin suç olduğu hatırlatıldı.