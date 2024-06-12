TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur

"GAZETECİLERİN SÜREKLİ TEHDİT EDİLDİĞİ ÜLKEDE NORMALLEŞMEDEN SÖZ EDİLEMEZ"
TGC Basın Müzesi’ndeki ‘Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde 67 gazetecinin fotoğrafının olduğu hatırlatılan açıklamada, gazeteci cinayetine ilişkin uyarı yapılırken, gazetecilerin sürekli tehdit edildiği bir ülkede iktidar ortakları ve muhalefet partilerinin normalleşmeden söz edemeyeceği ifade edildi.
TGC, gazetecilere yönelik tehdit, hedef gösterme ve fiziksel saldırı gibi hukuksuzluklara hem iktidar, hem de muhalefet partilerinden karşı bir duruş göremediklerini belirtti.