TGC Yönetim Kurulu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü açıklaması... Gazetecilere dönük gözaltı ve şiddet vurgusu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

“Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü yine demokratik gerilemenin sürdüğü bir ortamda karşılıyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazetecilerin haklarının ihlal edildiği, haberin serbest dolaşımının, adil yargılanma hakkının ve yurttaşların habere erişiminin engellendiği bir ülkede gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından yayınlanan 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre 180 ülke içinde 159. sıraya gerileyerek ‘çok vahim’ kategorisinde yer alıyoruz. Gazetecilere yönelik yıldırma, şiddet, haksız gözaltı uygulaması ve tutuklamalar demokratik gerilemeyi hızlandırıyor. İktidar tarafından gazeteciler suçlu, haber suç olarak görülüyor. Gazeteciler ise yoksulluk sınırındaki maaşlarıyla mesleklerini yapmaya, ayakta durmaya çalışıyor. RTÜK yayın durdurma, para cezalarıyla, BİK resmi ilan kesme cezalarıyla bağımsız medya kuruluşlarını ekonomik olarak cezalandırıyor. İktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştiren meslektaşlarımızın basın kartları İletişim Başkanlığı tarafından verilmiyor. İktidar temsilcilerini ve tüm siyasetçileri gazetecilik mesleğini ve haberi suç gören, gazeteciyi hedef gösteren anlayıştan vazgeçmeye, haberin serbest dolaşımını sağlamaya çağırıyoruz. Cezaevindeki tüm meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Gazetecilik mesleğini, evrensel ilkelerle yapmaya devam eden tüm meslektaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz.”