Fatih Atik'in iddiasına göre; DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na DSP'nin başına geçmesi teklifinde bulundu.

Kılıçdaroğlu tarafı, bu çarpıcı çıkışa şimdilik sessiz kalmayı tercih etti. Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun yakın zamandaki açıklamaları gündemi meşgul ediyor.

Kendisi, CHP'nin bugünkü yapısını zaman zaman hedef almaya devam ediyor.

En güncel örnekte, iktidara yakın yayın organlarında yer alan röportajında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "aklanıp CHP'ye gelmesi gerekir" ifadesini kullanmış, belediye odaklı soruşturmalara değinmemişti.

Hatırlanacağı üzere, CHP'nin 38. Olağanüstü Kurultayı'na dair açılan davada kayyım atanması talebiyle mutlak butlan hükmü istenmiş, fakat mahkeme bu yönde bir karara imza atmamıştı.

Önder Aksakal'ın bu hamlesi, Kılıçdaroğlu'nun siyasi rotasını ve olası hamlelerini tartışma masasına yatırdı.

Fatih Atik şu ifadeleri kullandı:

"GELİN DSP'NİN BAŞINA GEÇİN"

"Önder Aksal bir teklifte bulunmuş. Sayın genel başkan demiş, siyasete devam etme niyetiniz varsa, bazı parti hazırlıkları olduklarını söyleniyor, hiç bunla uğraşmayın gelin DSP'nin başına geçin."