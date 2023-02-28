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TGRT Haber'in doğrucu davutu Ekrem Açıkel başına geleni açıkladı. Gerçekleri söylediği için zorunlu izne çıkartılmıştı

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Ana Haber'de ekonomiyle ilgili eleştirileri sebebiyle zorunlu izne çıkarılan ana haber sunucusu Ekrem Açıkel artık işsiz olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Yandaş kanalda gerçek habercilik yapılamayacağını böylece öğrenmiş oldu.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 15:25
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TGRT Haber'in sunucusu Ekrem Açıkel başına geleni açıkladı: Artık işsizim

TGRT Haber'in doğrucu davutu Ekrem Açıkel başına geleni açıkladı. Gerçekleri söylediği için zorunlu izne çıkartılmıştı
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Ekonomiyi eleştiren haber sunumları yapan TGRT Haber Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel'in ekrandan uzaklaştırıldığı iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem Açıkel, "Artık işsizim" açıklamalarında bulundu.

Ekrem Açıkel şu ifadeleri kullandı:

"Dostlar ısrarlı sorunuza cevap zamanı. Ekrandan çekilmiş zorunlu izne çıkarılmıştım. Kanalla anlaşarak yolları ayırdık. Mazeretlere sığınmadan aşkla çalışıp işime ruhumu katarak bayraklaştırdığım TGRT Ana Haber benim için bitti. Hakikate hürmete devam edeceğim artık işsizim."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeni Halk Ekmek büfesi açma talebini reddeden AK Partili ve MHP'li üyelere seslenen Açıkel, "Ekmeğin üzerinden siyaset yapılmaz. Şu işi bari particilikten uzak tutun" ifadelerini kullanmıştı

Açıkel, "Doların artması sayesinde üretimin Türkiye'ye kayacağını ve dünyaca ünlü tekstil markalarının üretim bandını Türkiye'ye çekeceği" sözlerini de eleştirmişti.

Açıkel, petrol fiyatlarının düşmesine rağmen benzin ve motorinin aynı fiyatta kalmasına da tepki göstererek "İyi kazıklandık, güzel kazıklandık, müthiş kazıklandık" açıklamalarında bulunmuştu.

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