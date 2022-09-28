TGRT'nin Ekrem'i AKP'yi yerden yere vurdu. Yandaşlar hemen kanal değiştirdi. Gerçekleri şırrak diye açıkladı

Hergün art arda gelen zamlar ve ödenemeyen fatura bedellerine vatandaş tepki göstermeye devam ederken; iktidar kanadından "çözüm" önerileri yerine gelen "sabır ve destek" açıklamaları isyan ettiriyor.

“Ekonominin şaha kalktığı” yönünde sürekli haberler yapan iktidar medyası bile kötü ekonomiye artık sessiz kalamadı.

İsviçre Credit Suisse'in "Küresel Servet Raporu" TGRT Ana Haber’de de yayınlandı.

Sunucu Ekrem Açıkel raporu;

'Ekonomik kriz mi var. Geçiniz. Sokak röportajlarında duyuyorsunuz. İşleri tıkırında herkesin. Gençler IPHONE kuyruğunda. Millet seyehat ediyor. Hani ayaryakıt pahalıydı, alamıyordu millet. Yalan yalan algı operasyonu.

Otellere gidin. Bodrum'a gidin, Fethiye'ye gidin. Yer yok. Kriz mıriz yok. Kriz yok kimse algı operasyonu yapmasın'

Cümlelerine aşinayız değil mi? O amcalara şunu söylemek isterim. Kapitalizm böyle bir şey. Hele vahşi kapitalizm tam olarak da bu.

Memleket 86 milyon. Senin o gördüklerin yüzde 8 milyonun içinde geriye kaldı yüzde 90. Ne olacak o 75 milyon insan?" isyanıyla anlattı.

İşte Ekrem Açıkel'in madde madde anlattığı rapor;

"YUTTUM CÜMLELERİMİ"

"İsviçrelilere göre Türkiye'de tam 40 milyon insan bin ile 10 bin dolarlık servete sahip. Bu 180- 185 bin liralarda. Yani bir yere konulmuş yok parası, ay sonuna kadar yetecek para.

17 milyon insan bu ülkede 10 bin ila 100 bin dolar arası servete sahip. Çarptım sizin için 1 milyon 850 bin lira. Bugün büyük şehirlerimiz büyük bir evi ya alır ya alamaz. 57 milyon insanın gelirinden söz ediyorum.

1 milyon 355 bin kişi. 100 bin ile 1 milyon dolar arası servete sahip. 18 milyon 500 bin. Hah dayıcım senin söz ettiğin grup bundan sonra başladı. 5 bin 890 kişinin 10 milyon dolar serveti var. Dönmedim TL'ye emojiyi koydum oraya.

366 kişi 100 milyon dolarlık serveti var. Emoji.

136 kişinin 500 milyon dolarlık serveti var. Emoji.

34 kişinin milyar dolar ve üzerinde serveti var. Çift emoji.

"CÜMLENİN AĞIRLIĞINI HİSSEDİN"

Gelin en trajik en ağır cümleyi şurada söyleyeyim; cümlenin ağırlığını hisset. Türkiye'de yüzde 1 toplam servetin yüzde 40'ına sahip. Bizden daha kötü savaşan Rusya ve teneke evlerde yaşayan Güney Afrika..

Kem küm gak guk konuşamadım. Yuttum cümlelerimi"

Ekrem Açıkel videoyu sosyal medya hesabından "bu da burada durmalı" diyerek paylaştı.



