The Batman filminde belirsizlik son buldu

The Batman: Part 2 filminin geleceğiyle ilgili uzun süredir süren belirsizlik, yönetmen Matt Reeves’in projeye hâlâ bağlı olduğunun doğrulanmasıyla son buldu. The Wrap’in özel haberine göre Reeves, altı aydır senaryo üzerinde çalışıyor ve ilk tam senaryo taslağını 26 Mayıs’a kadar teslim etmeyi planlıyor. Reeves’in görevde kalması, Warner Bros. içindeki olası ayrılıklar ve söylentiler nedeniyle endişelenen hayranlar için umut verici bir gelişme oldu. DC Studios eş başkanı James Gunn, geçtiğimiz hafta Threads üzerinden Reeves’in projeye sadık kaldığını doğruladı.

SENARYO POLİTİKASI SÜRECİ YAVAŞLATTI

DC Studios’un başındaki James Gunn ve Peter Safran, bir projeye senaryo tamamlanmadan prodüksiyon onayı verilmemesi yönünde sıkı bir politika izliyor. Bu yaklaşım, özellikle 2023’te gerçekleşen ve beş ay süren Yazarlar Birliği greviyle birleşince filmin ilerlemesini ciddi şekilde yavaşlattı. Reeves’in yazım sürecinin yavaş ilerlemesi de mevcut takvimin daha da sarkmasına neden oldu. Buna rağmen DC yönetimi, filmin kalitesinden ödün verilmemesi adına bu politikayı sürdürüyor.

PATTİNSON BAŞKA PROJEDE

Başrol oyuncusu Robert Pattinson’un yaz aylarında Dune 3 için kamera karşısına geçecek olması, The Batman: Part 2 çekimlerinin en erken yıl sonunda başlayabileceğini gösteriyor. Ayrıca aktörün şu sıralar Christopher Nolan’ın yeni projesi The Odysseyde yer alması, takvimin daha da sıkışmasına yol açtı. Filmin şu anki vizyon tarihi 2 Ekim 2027 olarak görünse de, yaşanan gelişmeler bu tarihin daha da ileri alınabileceğini gösteriyor.

Warner Bros. ve DC Studios cephesi sessizliğini korurken, hayranlar yalnızca Matt Reeves’in varlığına tutunmuş durumda.