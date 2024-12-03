The Browser Company yeni AI odaklı tarayıcısı Dia'yı tanıttı

Arc tarayıcısıyla tanınan The Browser Company, yeni bir tarayıcı olan Dia'yı tanıttı. Şirket, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefleyen Dia'nın 2025 başında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yeni bir web sitesi üzerinden Dia'nın tanıtım videosu yayınlandı ve açık iş ilanları listelendi.

YENİLİKÇİ AI ÖZELLİKLERİ

Dia'nın dikkat çeken özellikleri arasında, yazı yazarken bir sonraki cümleyi oluşturma veya bilinen bir konuda internetten bilgi toplama yeteneği bulunuyor. Örneğin, iPhone'un ilk modeli gibi belirli bir konudaki bilgileri hızlıca derleyebiliyor. Bunun yanı sıra, tarayıcıda açık olan Amazon bağlantılarını algılayarak, bu bağlantıları temel açıklamalarla bir e-postaya ekleyebiliyor.

Bir başka dikkat çeken özellik, adres çubuğundan doğal dil komutlarıyla belgeler arama, e-posta gönderme ve takvim etkinlikleri planlama gibi işlemler gerçekleştirebilmesi. Ancak bu özelliklerin ne kadar benzersiz ve kullanışlı olduğu, Dia piyasaya sürüldüğünde netleşecek.

BAĞIMSIZ İŞLEMLER VE GELECEK PLANLARI

Tarayıcı, kullanıcı adına bağımsız işlemler yapma yeteneğiyle de fark yaratmayı hedefliyor. Örneğin, bir e-postadan alınan öğeleri Amazon alışveriş sepetine ekleyebiliyor. Ancak, bu özelliklerin mükemmel çalışıp çalışmayacağı henüz belli değil.

The Browser Company CEO'su Josh Miller, Arc'ın karmaşıklığının tüm kullanıcılar için cazip olmayabileceğini kabul ederken, Dia'nın hem kullanıcı dostu bir deneyim sunmasını hem de gelir kaynakları yaratmasını hedeflediklerini belirtti. Dia, internet tarayıcılarında yapay zeka destekli yeni bir çağın habercisi olabilir.