“The Godfather”ın unutulmaz müzikleri açıkhavada yankılanacak!

Düzenleme: Kaynak: AA
“The Godfather”ın unutulmaz müzikleri açıkhavada yankılanacak!

Sinema tarihinin kült yapımlarından Francis Ford Coppola’nın “The Godfather” filmi, canlı orkestra eşliğinde unutulmaz bir deneyimle izleyiciyle buluşuyor.

Sinema tarihinin etkileyici yapımlarından biri olan Francis Ford Coppola imzalı "The Godfather" filmi, orkestra eşliğinde izleyiciyle buluşacak.

Nino Rota'nın ölümsüz film müzikleri, dev ekran gösterimiyle eş zamanlı olarak 65 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından icra edilecek.

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Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlik, 14 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 16 Eylül'de ATO Congresium Ankara'da ve 18 Eylül'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Paramount Pictures tarafından 1972'de yayınlanan film, Corleone ailesinin 1945-1955 yıllarındaki hikayesini ve diğer New York mafya aileleriyle rekabetini ele alıyor.

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Marlon Brando'nun canlandırdığı başkarakterin, gücü en küçük oğlu Al Pacino'ya devretmesini konu edinen filmde ayrıca James Caan, John Cazale, Robert Duvall ve Diane Keaton rol aldı.

Filmin hafızalara kazınan müziklerini besteleyen İtalyan besteci Nino Rota, sadece film müzikleriyle değil, opera ve senfonik eserleriyle de tanınıyor. Federico Fellini gibi önemli yönetmenlerle uzun süreli işbirlikleri yapan Rota, "The Godfather Part II" filmindeki besteleriyle 1975'te "En İyi Film Müziği" dalında Oscar kazandı.

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Etkinliğin biletlerine Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo platformlarından ulaşılabilir.

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