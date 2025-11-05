2016’da BBC’de yayınlanan ve final bölümüyle 10 milyon izleyiciye ulaşan The Night Manager, sekiz yıl sonra geri dönüyor. Yeni sezonda Tom Hiddleston, İngiliz istihbarat ajanı Jonathan Pine rolüne yeniden dönüyor.

Altı bölümden oluşacak ikinci sezon, John le Carré’nin aynı adlı romanından ilham almaya devam edecek fakat hikâyeyi çok daha öteye taşıyacak.

Yeni sezonda Pine, Londra’da “Alex Goodwin” kimliğiyle sakin bir MI6 ajanı olarak huzurlu bir hayat sürerken, geçmişinden gelen bir tehlike onu yeniden aksiyonun kalbine sürüklüyor.

Eski bir paralı askerin peşindeyken karşısına Kolombiyalı iş insanı Teddy Dos Santos (Diego Calva) çıkıyor ve Pine kendini ölümcül bir silah ticareti entrikasının içinde buluyor.

Yayınlanan ilk görsellerde Tom Hiddleston ve Diego Calva’nın, model-oyuncu Camila Morrone ile yer aldığı tutkulu üçlü sahneler öne çıkıyor. Ayrıca Calva’nın duş sahnesi, dizinin yeni sezonunun sınırları zorlayacağının işareti olarak yorumlanıyor.

Yeni sezonda kadroda Olivia Colman, Indira Varma, Hayley Squires ve Alistair Petrie gibi güçlü oyuncular da rol alacak.