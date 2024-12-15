The Stone of Madness'in çıkış tarihi belli oldu

The Game Kitchen tarafından geliştirilen “The Stone of Madness,” oyuncuları 18. yüzyıl bir Cizvit manastırında geçen taktiksel bir kaçış macerasına davet ediyor. Oyun, beş farklı oynanabilir karakterle birlikte hem gizlilik hem de takım yönetimi unsurlarını bir araya getiriyor. Bu karakterlerden biri olan Amelia Exposito, oyun dünyasında şimdiden büyük ilgi uyandırdı.

ÇOCUK YAŞTA USTALIK

Amelia Exposito, küçük yaşına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip bir karakter. Ceplerden eşyaları çalabiliyor, dar alanlardan geçebiliyor ve kimsenin aklına gelmeyecek yerlere saklanabiliyor. Ayrıca, gardiyanlara tuzak kurarak onları etkisiz hale getirme gibi becerileri de var. Ancak, onun bir zayıflığı bulunuyor: Taş heykeller. Grotesk yüz ifadelerine sahip heykeller, Amelia’nın akıl sağlığını etkileyerek onun delirme noktasına gelmesine neden olabiliyor.

TAKTİKSEL GİZLİLİK VE KARAKTER YÖNETİMİ

Oyun, yalnızca bir gizlilik macerası sunmakla kalmıyor, aynı zamanda oyuncuların karakterlerin benzersiz yeteneklerini bir araya getirmesini gerektiriyor. Amelia’nın dar alanlardan geçme yeteneği, ekipteki Alfredo Martin’in gizli tünelleri keşfetme becerisiyle birleştiğinde büyük bir avantaj sağlıyor. Bu tür takım çalışması, oyuncuların manastırdan kaçmak için gerekli stratejileri geliştirmesine olanak tanıyor.

DEMOSUYLA ŞİMDİDEN İLGİ ODAĞI

The Stone of Madness, Steam’de oynanabilir bir demo ile şimdiden PC oyuncularını heyecanlandırmış durumda. 28 Ocak 2025’te PS5, Nintendo Switch, PC ve Xbox konsollarında piyasaya sürülecek oyun, özellikle Amelia Exposito gibi etkileyici karakterlerle dikkat çekiyor. Amelia’nın detaylı tanıtım videosu, onun yeteneklerini ve hikâyesini gözler önüne seriyor.

OYUNSEVERLER İÇİN ÖZEL BİR DENEYİM

Amelia, gardiyanları zayıflatma ve ekip arkadaşlarına avantaj sağlama konusunda ekibin en önemli üyelerinden biri. Göreceli olarak fiziksel gücü zayıf olan bu genç karakter, zekâsı ve çevikliğiyle takımına katkıda bulunuyor. Amelia’nın benzersiz yeteneklerinin yanı sıra, Leonora Guzman gibi daha agresif karakterlerle nasıl bir etkileşim içinde olacağı da oyunseverler için merak konusu.

The Stone of Madness, derinlikli hikâyesi ve stratejik oyun mekaniğiyle 2025’in en dikkat çekici yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Oyuncuların hem zekâlarını hem de stratejik düşünme becerilerini sınayacağı bu oyun, özellikle gizlilik türünün meraklılarını heyecanlandıracak gibi görünüyor. Amelia Exposito’nun etkileyici yolculuğuna şimdiden hazır olun!