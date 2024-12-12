The Sun, Türkiye'deki estetik skandalını manşete taşıdı: 26 yaşındaki anne Türkiye'deki 'barbarca' popo ameliyatının ardından öldü

The Sun gazetesi Türkiye'de popo ameliyatı olan 26 yaşındaki Demi Agoglia'yı manşetine taşıdı. Başlık olarak "Trajik kayıp: 26 yaşındaki anne, Türkiye'de 'barbarca' Brezilya popo kaldırma ameliyatı geçirdikten sonra 'uygun şekilde rızası olmadan' öldü" yazan gazete haberinin detayında ameliyat koşullarını ve 3 çocuk annesi kadının ölümünü detaylıca anlattı.

İngiliz gazetesinin haberinde şu detaylara yer verildi;

Demi Agoglia, sosyal medya fenomenlerinin İstanbul merkezli Comfort Zone Surgery adı altında tanıttığı bir klinikte Brezilya popo kaldırma ameliyatı yaptırma kararı aldı. Fakat ameliyatın ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle 8 Ocak 2024 tarihinde hayata veda etti. İngiltere'nin Bolton kentinde gerçekleştirilen soruşturma, Demi'nin bu tıbbi işlem sırasında yaşanan bir dizi ihmal ve yetersiz tıbbi bakımın kurbanı olduğunu ortaya koydu.

ADLİ TABİBİN BULGULARI

Bolton Adli Tabibi John Pollard, Demi’nin ameliyat sürecinde “bilgilendirilmiş rıza metni” verilmediğini ve ameliyat öncesi ile sonrasında uygun bir bakım sağlanmadığını vurguladı. Pollard, Demi'nin yaşına ve fiziksel sağlığına rağmen ameliyatın sonucunda ölümüyle bağlantılı komplikasyonların "çarpıcı" olduğunu ifade etti.

Tıbbi raporlara göre, Demi’nin ölüm nedeni, vücudundan alınan yağ dokusunun kan dolaşımına karışması sonucu oluşan mikroskobik yağ embolisi olarak belirlendi. Otopsiyi gerçekleştiren patolog Dr. Usha Chandran, "Kalitesiz kliniklerin bu tarz ameliyatları gerçekleştirmesi kabul edilemez. Demi’nin trajik ölümü bu gerçeği acı bir şekilde gözler önüne seriyor." şeklinde konuştu.

VİLLADA İHMAL ZİNCİRİ

Ameliyat sonrası özellikle dikkat çeken bir detay ise Demi’nin yaşadığı semptomlara rağmen uygun tıbbi müdahalenin gerçekleşmemesi oldu. Demi, ameliyat sonrası kaldığı villada göğsünde ağır baskı hissi yaşamaya başladı ve Comfort Zone personeli yardım çağrısına yanıt verdi. Ancak soruşturmalar, bu personelin kalifiye hemşire olmadığını ortaya çıkardı. Demi’nin rahatsızlanması üzerine sağlık ekipleri yerine salatalık dilimleriyle destek verilmesinin "tamamen tuhaf" bir davranış olduğu belirtildi.

AMELİYAT VE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Demi'nin bu ameliyat kararında sosyal medyada yer alan etkileyicilerin rolü önemliydi. Sosyal medya reklamlarında ameliyatı destekleyen fenomenlerin Demi'yi etkilediği ve özellikle maliyet avantajı nedeniyle Türkiye'yi tercih ettiği ortaya çıktı. Fakat ameliyat sonrası sürecin yeterince planlanmaması ve tıbbi yetersizlikler trajik bir sonuca yol açtı.

UZMANLARDAN UYARILAR

Estetik cerrahi alanındaki uzmanlar, bu olayın, ameliyatların risklerini ve sosyal medyada yaratılan yanlış algıyı yeniden gündeme getirdiğini belirtiyor. Harley Street plastik cerrahı Dr. Omar Tillo, “BBL prosedürleri İngiltere’de sıkı yönetmeliklere tabidir, ancak yurt dışındaki kliniklerin bu kurallara ne derece uyduğu tartışılır.” diyerek hastaları uyardı.

BREZİLYA POPO KALDIRMA AMELİYATI VE RİSKLERİ

BBL, poponun daha dolgun ve dik görünmesi için vücudun başka bölgelerinden alınan yağın enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir işlem. Fakat bu ameliyat, kozmetik cerrahiler arasında en riskli prosedürlerden biri olarak biliniyor. İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Birliği’ne (BAAPS) göre, her 4.000 ameliyattan birinde ölümle sonuçlanma ihtimali bulunuyor.

