The Walking Dead dizisi 12 yıl sonra ekranlara veda etti. Efsaneleşen zombi dizisi The Walking Dead Robert Kirkman'ın çizgi roman serisinden esinlenerek hayat bulmuştu. The Walking Dead’in finali ardından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, The Walking Dead bitti mi? The Walking Dead kaç sezon, final mi yaptı?

ABD'de ilk olarak 2010 yılında yayınlanmaya başlayan zombi dizisi The Walking Dead ekranlara veda etti. Robert Kirkman'ın çizgi roman serisinden esinlenen Frank Darabont ve Angela Kang ikilisi tarafından televizyona uyarlanan The Walking Dead, 177. bölümüyle final yaptı.

177. BÖLÜMDE FİNAL YAPTI

The Walking Dead 11. sezon, "Rest in Peace" isimli 24. Bölümü 90 dakika olarak yayımlandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri aksayan The Walking Dead, 24 bölümlük final sezonu üç kısımda yayınlama kararı almıştı.

The Walking Dead dizisinin son bölümünde Daryl Dixon (Norman Reedus) ve Carol Peletier (Melissa McBride) öncülüğünde hayatta kalan son kişilerin The Commonwealth'in üstesinden gelmek için verdikleri mücadele gösterildi. The Walking Dead’in yapımcılarından Angela Kang, Tv Line'a verdiği bir röportajda bütün karakterlerin hayatta kalmayı başaramayacağını belirtmişti.