The Walking Dead‘ın yıldızıydı! Ünlü oyuncu 33 yaşında hayatını kaybetti

Asıl adı Kelley Klebenow olan Mack'in, hayatını kaybettiğini sosyal medya platformu CaringBridge'de yayınlanan bir açıklamayla duyuruldu.

Ünlü oyuncu bir süredir beynini ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir tür kanserle mücadele ediyordu.

Mack’in Instagram hesabında oyuncunun bir fotoğrafıyla birlikte yayımlanan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Kelley'mizin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Parlak ve tutkulu bir ışık, sonunda hepimizin gideceği yere uğurlandı."

Meslektaşları, arkadaşları ve hayranları Mack'i "yetenekli" ve "tatlı ruhlu" biri olarak anarak taziye mesajları paylaştı.

“MUHTEŞEM BİR İNSANDI”

The Walking Dead dizisinin bir diğer oyuncusu Alanna Masterson, "Ne muhteşem bir insandı. Final bölümümüzde onunla birlikte savaşmış olmaktan gurur duyuyorum" diye yazdı.