Theo Hernandez, Bruno Fernandes ve Osimhen Al Hilal'i reddetti

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Theo Hernandez, Bruno Fernandes ve Osimhen Al Hilal'i reddetti

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal teklif götürdüğü ünlü yıldızlardan hayır yanıtı aldı.

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı şampiyonlukta katkısı büyük olan Victor Osimhen kendisini çok isteyen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e hayır dedi.

Yakın arkadaşı Buchi Laba Nijeryalı yıldızın Arabistan'a gitmeyeceği ve konunun kapandığını söyledi. Al Hilal geçtiğimiz günlerde Milan'ın yıldızı Theo Hernandez için devreye giren Al Hilal Fransız oyuncudan istediği yanıtı alamadı.

FERNANDES KABUL ETMEDİ

Bu kez gözünü Bruno Fernandes'e çeviren Arabistan kulübü Portekizli 10 numara için 120 milyon euro bonservis teklif etti. Ancak Fernandes kendisine edilen yüksek maaşa rağmen Premier Lig’de kalmayı tercih etti.

Son olarak Al Hilal'de teknik direktörlük görevine Inter'in hocası Simone Inzaghi getirildi. Inzaghi'nin yıllık 25 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

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