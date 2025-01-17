Thiago Motta, Cambiaso hakkında konuştu

Juventus'un teknik direktörü Thiago Motta, İtalya milli takımı oyuncusu Andrea Cambiaso'nun, 20 Ocak 2025 Cumartesi günü Milan'a karşı oynanacak Serie A maçında yer alacağını doğruladı. Cambiaso, Manchester City'nin transfer listesinde yer alıyor ve Guardiola'nın takımının, oyuncuyu Etihad Stadyumu'na getirmek için 65 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı düşündüğü bildirildi. Ancak, Juventus'un bu transfer için 80 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği iddia ediliyor.

CAMBİASO'NUN DURUMU VE MAN CİTY İLGİSİ

Andrea Cambiaso, her iki bek pozisyonunda, kanatlarda ve hatta orta sahada da görev alabilen çok yönlü bir oyuncu. Juventus'un yaz transfer döneminde Alberto Costa'yı kadrosuna katması, Cambiaso'nun kulüpteki geleceğini tartışma konusu yapmıştı. Ancak, Juventus'un teknik direktörü Thiago Motta, oyuncunun Milan karşısında oynayacağına dair kesin bir açıklama yaptı.

Motta, basın toplantısında "Biliyorsunuz ki transfer piyasası hakkında konuşmayı pek sevmem, ancak Andrea Cambiaso gayet iyi durumda ve yarın oynayacak" dedi.

JUVENTUS VE MİLAN ARASINDAKİ REKABET

Bu maç, Juventus ile Milan arasındaki ikinci karşılaşma olacak. İki hafta önce Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupa yarı finalinde Milan, Juventus'u 2-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşma, Milan'ın Inter'i 3-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı turnuvanın bir parçasıydı. İki takım arasındaki fark, Serie A liginde yalnızca üç puanla sınırlı. Ancak Milan, Juventus'tan bir maç eksik oynamış durumda.

Juventus, Cambiaso'nun geleceği hakkındaki spekülasyonlara rağmen, oyuncusunun takıma olan katkısının farkında ve Milan karşısında önemli bir mücadele vermeyi hedefliyor.