Fluminense ile yollarını ayıran Thiago Silva, Avrupa futboluna eski takımı Porto'ya transfer olarak geri döndü.

Portekiz devi, Fabrizio Romano'nun transfer anonsuyla Thiago Silva'nın Porto formasını giyerek kamera karşısına geçtiği videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşarak anlaşmayı duyurdu.

Kariyerinde Milan, PSG ve Chelsea gibi dev kulüplerin formalarını giyen 41 yaşındaki tecrübeli stoper, yeniden mavi beyaz formayı giydiği için heyecanlı olduğunu dile getirerek bu fırsatı kendisine sunan Başkan Andre Villas-Boas ve Teknik Direktör Frencesco Farioli'ye teşekkür etti.