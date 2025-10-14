AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'yla olaylı boşanması gündem olan, dört davada yargılanan ve yurt dışı yasağı bulunan Ünsal Ban yurt dışına kaçtı. T24'ün ulaştığı bilgilere göre, Ban'ın Yunanistan'a kaçma girişimi öncesinde Yunanistan pasaportu aldığı da ortaya çıktı.

Ban, eski eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti.

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, 4 davadan yargılanan, 3 davadan ayrı ayrı yurtdışı yasağı olan, Yunanistan'a kaçacakken daha önce yakalanıp tutuklanan Ünsal Ban yurt dışına kaçtı. Ban'ın Yunanistan'a kaçma girişimi öncesinde Yunanistan pasaportu aldığı da ortaya çıktı.

Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanan Ünsal Ban, etkin pişmanlıktan yararlanarak 36 gün sonra tahliye edildi. Ban, gözaltı kararından sonra kaçmaya çalışırken Fethiye'de yakalanmıştı.T24, Ban'ın çıkardığı Yunan pasaportu ve oturma izni kartına ulaştı.