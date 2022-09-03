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Eski rektör Ünsal Baran'ın mal varlığına tedbir konuldu

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, THK eski rektörü olan Ünsal Ban'ın mal varlığına tedbir konulma istemini kabul etti.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 15:04
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THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Baran'ın mal varlığına tedbir konuldu

Eski rektör Ünsal Baran'ın mal varlığına tedbir konuldu
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Türk Hava Kurumu (THK), 2011-2015 yılları arasında THK Üniversitesi'nde rektörlük yapmış olan Ünsal Ban'ın mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, "Üniversitenin yüksek meblağlarda zarara uğratılması" gerekçesini kabul ederek Ban'ın mal varlığına tedbir koyulması kararını verdi.

Kararı, gazeteci Erk Acarer, sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerle duyurdu. 

1 Eylül'de THK, Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı başvuruda, "THK yönetimi altında mal varlığı kapsamında değerlendirmekle THK üniversitesi kişisel kusurlu eylemleriyle, maddi manevi zarara uğratan eski rektör Ünsal Ban ile ilgili son zamanlarda yapılan haberler doğrultusunda üniversite tarafında takip edilen hukuk ve ceza davaların akıbeti ve alacaklarımızın tahsili aşamasında ifa güçlüğü yaşanmaması için ihtiyati tedbir' talep etme zarureti hasıl olmuştur" denildi. 

Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne verilen dilekçeyi kabul eden hakimlik, Ban'ın mal varlığına tedbir konulduğunu, "Talebe ilişkin talep dilekçesi değerlendirildiğinde, mahkememizce ihtiyati tedbir kararı verilmediği taktirde hakkın elde edilmesini önemli ölçüde zorlaşacağı ya da tamamen imkansız hale geleceği görülmüş olmakla birlikte ihtiyati tedbir talep edenin tedbir talebinin kabulüne karar verilmiştir" ifadeleriyle bildirdi.

THK tarafından mahkemeye verilen dilekçe:

Mahkemenin "tedbir koyma talebinin onaylandığı" karar metni:

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