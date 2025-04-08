THK'nın yangın söndürme uçakları satışa çıktı: 2.8 Milyar TL'lik ihalede alıcı çıkmadı

Uçaklar için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 862 milyon 552 bin TL oldu.

"HURDA" DENİLEN UÇAKLAR REKOR FİYATLA SATIŞTA

Patronlar Kulisi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre, bir dönem "hurda" denilerek kaderine terk edilen, ancak orman yangınlarındaki başarısızlıkların ardından yeniden kullanıma alınan CL-215 tipi uçaklar, 29 Mart'ta açık artırmayla satışa sunuldu. 1 milyar 441 milyon TL başlangıç fiyatı konulan ihaleye saat 14:00'e kadar hiçbir teklif gelmedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE DEĞERİ

Uçak Yüksek Mühendisi Sadrettin Kaynar ve Makine Mühendisi Mehmet Ulubay'ın hazırladığı raporda, THK envanterinde CL-415EAF dönüşümüne uyumlu 4 adet (2'si faal) ve uyumlu olmayan 4 adet (1'i faal) olmak üzere toplam 8 CL-215 uçağının bulunduğu belirtildi.

NEDEN SATIŞA ÇIKARILDI?

Mahkeme kararında, satıştan elde edilecek gelirin THK'nın vergi, SGK primleri, işçi alacakları ve işletme giderlerinin ödenmesinde kullanılacağı ifade edildi. İhaleye katılmak isteyenlerin 286 milyon 255 bin TL teminat yatırması gerekiyordu.

YENİDEN SATIŞA SUNULACAK

Alıcı çıkmayan uçakların aynı şartlarla yeniden satışa çıkarılması bekleniyor. THK, 1925'te Atatürk tarafından Türk havacılığını geliştirmek amacıyla kurulmuştu.