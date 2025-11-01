Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

BANYODA ASILI HALDE BULUNDU

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOYLU İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ve kardeşinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret ettiği görüntüler gündem olmuştu. Soylu ise görüntülere dair "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum" demişti.