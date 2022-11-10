10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma bir kez daha ertelendi

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma bir kez daha ertelendi

Arnavutluk'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 14 Kasım'a ertelendi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 17:43
Takip Et

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 14 Kasım'a ertelendi

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma bir kez daha ertelendi
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde, Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesinde yapılan duruşmayı, hakim Elis Dine yönetti.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Dine, Özer'in avukatının iki talepte bulunduğunu, bunlardan ilkinin bazı yazılı kararların tercümesi, diğerinin de Özer’in başka bir davada yargılanıp yargılanmadığı konusu ile ilgili Türk savcılığından daha fazla bilgi alınması olduğunu söyledi.

Taleplerden ilkinin duruşma esnasında gerçekleştiği bilgisini veren Dine, ikinci talebin ise reddedildiğini, çünkü Türk makamlarının güvenlik tedbirinin belirlenmesine ilişkin kararı ve iade dosyasının tamamını getirdiğini aktardı. Dine, şu ifadeleri kullandı:

"Duruşma bugün gerçekleşti, ancak tekrar ertelendi ve bir sonraki duruşma 14'ünde yapılacak. Duruşma, aranan ve gözaltında bulunan Faruk Fatih Özer'in avukatının, şahsımın hakim olarak uzaklaştırılması ve nihai sonuçların hazırlanması için zaman talep etmesi nedeniyle ertelendi. Uzaklaştırma, iki talebin mahkeme tarafından kanuna dayalı olmadıkları değerlendirilerek kabul edilmemesinden dolayı talep edildi."

1 Kasım'da yapılan son duruşma, savunma tarafının dosyaları incelemek için tekrar süre talep etmesi nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Bir önceki duruşmalar 6 ve 21 Ekim'de yapılmıştı.

- 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
4
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
5
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
6
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
7
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
﻿Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
﻿Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
﻿İngiliz istihbarat binası önündeki şüpheli paket alarmı
﻿İngiliz istihbarat binası önündeki şüpheli paket alarmı
﻿İngiliz istihbarat binası önündeki şüpheli paket alarmı
﻿Güvenlikçinin parmağını kopartan kadına 5 ay 25 gün hapis
﻿Güvenlikçinin parmağını kopartan kadına 5 ay 25 gün hapis
﻿Güvenlikçinin parmağını kopartan kadına 5 ay 25 gün hapis
﻿New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
﻿New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
﻿New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.